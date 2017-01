Motorolan ensi kuussa esiteltävä G-sarjalainen paljastui viraston dokumenteista

Motorola on mukana useimpien älypuhelinvalmistajien tapaan ensi kuussa Barcelonassa järjestettävillä Mobile World Congress -messuilla. Yhtiön viimeaikojen hiljaiselo on loppumassa ja FCC:n dokumentit vahvistavat, että se tapahtuu uusien G-mallien myötä.Yhdysvaltain televiranomaisen käsittelyssä on käynyt uusi Moto G5 -malli, joka jatkaa maineikasta G-mallistoa. Tulossa on kaksi versiota, mutta toisin kuin nykyisin tyypillisesti, niin laitteet ovat samankokoisia, vaikka erottavana tekijänä on Plus-lisänimi. Nyt vuotanut laite tavallinen Moto G5.Näillä näkymin tiedossa ei ole siis esimerkiksi X-mallin julkaisua tai muita huippumalleja, joskin yllätys on toki mahdollista, vaan Motorola keskittyy keskiluokan älypuhelimiin, jotka ovat olleet ansiollisia myös aiemmin.FCC:n tiedot eivät tavalliseen tapaan paljasta kovinkaan paljon itse laitteesta, mutta muutamia yksityiskohtia nyt kuitenkin. Moto G5 saa NFC-tuen, joka on loistanut tavallisesti G-sarjassa poissaolollaan. Akkukapasiteetti on puolestaan G4:n tavoin 3000 milliampeerituntia ja huhujen mukana Plus-malli sisältää tällä kertaa hieman isomman 3100 milliampeeritunnin akun.Näytön kooksi arvellaan edeltäjänsä tavoin 5,5 tuumaa eikä suuria muutoksia nähdä huhujen mukaan kameroissa tai muistirintamallakaan.Muun muassa HMD Globalin eli Nokia-merkkisten puhelinten sekä Huawein uutuuksien tapaan uudet Motot esitellään 26. helmikuuta.