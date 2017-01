Peliklassikko Myst saapui Androidille

Noodlecake on julkaissut realMyst-pelin Androidille.Alkuperäinen Myst julkaistiin Mac-tietokoneelle jo vuonna 1993. Peli olikin myynniltään vuoteen 2002 asti menestynein tietokonepeli, kunnes The Sims ohitti sen. RealMyst julkaistiin alun perin vuonna 2002 ja kehittäjät lupaavat Android-version tarjoavan autenttisen Myst-pelikokemuksen. Aivan suora käännös peli ei ole, sillä siihen on lisätty esimerkiksi tallennusmahdollisuus.Myst-pelin voi ladata Androidille Google Playstä tai Amazonin Appstoresta . Pelillä on hintaa 7,99 euroa ja sen asennustiedostolla on kokoa noin 700 megatavua.