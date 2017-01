Ota nämä huomioon, kun ostat käytettyä puhelinta?

Älypuhelinten hintahaarukka on tänä päivänä kenties suurempi kuin koskaan aikaisemmin ja niiden tarjonta monipuolisempaa kuin ikinä. Tämä tarkoittaa samalla, että monista uutuuspuhelimista saa maksaa huimia summia. Niinpä joskus onkin fiksumpaa sijoittaa vähän käytettyyn, mikäli ei kaipaa ihkauutta puhelinta.Vaikka käytettynä kahisevaa voi säästyä vaikkapa puolet normaalihintaan verrattuna, niin aina diili ei ole hyvä ja on hyvä varautua kauppaan pienellä muistilistalla. Keräsimmekin kokoon muutamia asioita, jotka kannattaa ottaa huomioon käytettyä puhelinta ostaessa.2) Laitteen käynnistyminen on tärkein vihje sen toimivuudesta. Älä osta sikaa säkissä eli varmista aina, että puhelin käynnistyy.3) Kosketusnäyttö on laitteen tärkein osa. Varmista, että kosketusnäyttö toimii moitteettomasti nopeissa liikkeissä ja jokaisesta kohtaa. Ulkoisesti virheettömät näytöt voivat olla vaurioituneita esimerkiksi digitisoijan osalta ja eivät toimi silloin moitteetta.4) Muistathan, että käytetyn puhelimen akku on myös usein menettänyt tehoaan. Mikäli akku on vaihdettavissa, niin silloin erittäin heikoksi osoittautunut akku on tosin helpommin korjattavissa.5) Varmista, että laitteen liitännät (mm. USB, kuulokeliitäntä) toimivat. Lisäksi varmista, että napit, kuten äänenvoimakkuuden säätimet eivät ole rikki.6) Tarkista, että puhelin ei ole kärsinyt vesivahinkoa. Tämä onnistuu varmistamalla, ettei metalliosista paljastu merkkejä esimerkiksi korroosiosta, mutta paras tapa on löytää vesivahingon paljastava merkintä. Valkoinen tarra löytyy useimmiten akusta (varmista, ne ovat edelleen valkoisia) sekä sen alta tai SIM-korttipaikasta, mutta vaihtelee puhelinmallin ja valmistajan mukaan. Niinpä sen sijainti kannattaakin tarkistaa googlettamalla tai kysymällä laitteen valmistajan asiakaspalvelusta.Mikäli mieleesi tulee muita ohjeita käytettyjen älypuhelinten ostajille, niin kerrothan niistä kommenteissa alla!