Varastaako Apple Lumioista tutun ominaisuuden iPhoneihin?

-mobiilikäyttöjärjestelmästä ei tullut koskaan mitään jättimenestystä, mutta kulisseissa se on saattanut vaikuttaa paljonkin muiden käyttöjärjestelmien kehitykseen. Applekin saattaa kopioida yhden Windows Phonen ominaispiirteistä seuraavaan iOS-versioon.iOS 10.3:een ja sitä uudempiin käyttöjärjestelmiin on nimittäin tulossa mahdollisuus vaihtaa sovelluksen kuvaketta ilman ohjelmiston päivittämistä. Tähän asti kuvakkeen vaihto on onnistunut vain päivitysten kautta. OnMSFT-sivusto spekuloi ajatuksella, että sovelluskehittäjät voisivat hyödyntää ominaisuutta samaan tapaan kuin Windows Phonessa tapahtumaruutuja.iOS-sovellusten kuvakkeet sopivat kuitenkin kokonsa osalta melko huonosti dynaamisesti päivittyvän tiedon esittämiseen. Windows Phonessa tapahtumaruutujen kokoa saattoi vaihtaa ja vain suurimmat ruudut sisälsivät päivittyvää informaatiota. Mikäli Apple ei ota käyttöön suurempia kuvakekokoja, niin vaihtuvilla kuvakekuvilla tuskin saadaan mitään hyödyllistä aikaan. Voi toisaalta olla, että Applen kiikarissa on jokin suurempi uudistus ja nyt tehtävä muutos on vain osa sitä.