Maailman suurimman älypuhelinmarkkinan johtaja vaihtui Applesta, tunnistatko uutta ykköspuhelinta?

Yhdysvallat ei ole enää hetkeen ollut maailman suurin älypuhelinmarkkina – nyt se ei ole edes toiseksi suurin. Kiinan nousu viime vuosina on tarkoittanut, että noin joka kolmas älypuhelin myydään Kiinassa, ja lopuista iso osa Intiassa.Tämän on tietysti ottanut huomioon Apple, joka on ollut vuosia hyvin aktiivinen yli miljardin ihmisen Kiinassa. Se onkin onnistunut kaappaamaan merkittävän siivun markkinoista ja iPhone on ollut suosituin älypuhelinmalli vuodesta 2012 asti, kertoo CNBC Nyt kuitenkin ykköspaikka on viety Android-puhelimen toimesta, mutta mikäli et ole perehtynyt älypuhelinvalmistajiin kenties Samsungia, Applea ja muutamaa muuta pidemmälle, niin tämä nimi voi yllättää.Viime vuoden älypuhelinten kuningas Kiinassa oli Oppo R9 (kuvassa). Tämä kiinalaisvalmistajan Android-puhelin meni kaupaksi 17 miljoonaa kertaa, kun Applen iPhone-malleja myytiin "vain" 12 miljoonaa kappaletta. Kenties huomionarvoista, että Oppon huippupuhelin muistuttaa kovasti Applen viimeaikaisia iPhone-malleja.Applen markkinaosuus tippui selkeästi, kun myynti väheni 21 prosentilla. Oppo puolestaan kasvatti myyntiään yli tuplaksi.Kiinan älypuhelinmarkkinat ovat heilahdelleet kovasti viime vuosina ja kärkipaikoilla on nähty Applen lisäksi paljon kiinalaisvalmistajia. Oppo on suhteellisen tuntematon nimi, mutta sen tytäryhtiö OnePlus tunnetaan lännessä paremmin. Oppon lisäksi kärkisijoilla on nähty kiinalaisvalmistajista mm. Xiaomi, Huawei ja ZTE.