Nokia 5G-yhteistyöhön, talviolympialaisista nostetta teknologialle

Vaikka ensi kuussa esitellään markkinoille uusia Nokia-merkkisiä älypuhelimia, niin itse yrityksen toiminta keskittyy tällä hetkellä hyvin pitkälle 5G-teknologian kehittämiseen. HMD Globalin ja Nokia-brändillä myytävien puhelinten sijaan Nokia onkin kertonut nyt uudesta yhteistyökuviosta 5G-verkkojen suhteen.Suomalaisyhtiön yhteistyökumppanina on maailman suurimpiin mobiilioperaattoreihin kuuluva ranskalainen Orange. Yhtiöt kehittävät 5G-verkoissa käytettävää teknologiaa, jonka on tarkoitus kasvattaa internetiin kytketyt laitteet uudelle tasolle.Tämä tarkoittaa paitsi nopeampia yhteyksiä ja pienempää latenssia, niin myös valtaisan paljon suurempaa kapasiteettia, joka mahdollistaa nk. IoT-laitteet (Internet of Things) paremmin. Nokian teknologia tarjoaa operaattorille työkalut miljardien yhteyksien kontrollointiin aikana, jolloin älypuhelinten lisäksi älyvaatteet, itseajavat autot tai teollisuusrobotit keskustelevat mobiiliyhteyksien avulla.Tässä vaiheessa 5G-teknologialle ei kuitenkaan löydy virallista standardia, vaan siitä kilpailee erityisesti Verizonin ja KT:n (ennen Korea Telecom) speksit, kertoo Nokian Yhdysvaltojen tekninen johtaja Michael Murphy. Näistä jälkimmäinen tulee demoamaan teknologiaansa ensi vuoden talviolympialaisissa Etelä-Koreassa. Miltä osin ne vaikuttavat lopulliseen standardiin on vielä mahdoton sanoa, mutta Nokia seuraa tietysti tarkasti molempia.5G-testiverkkoja tullaan avaamaan jo tänä vuonna, mutta asiakaslähtöiset ratkaisut ovat vielä todennäköisesti parin vuoden päässä. Tässä vaiheessa yksin 5G:lle suunniteltuja piirejä ei edes valmisteta ja siten testit ovat olleet rajoittuneita laboratorio-olosuhteisiin. Syksyn testit Koreassa ennen olympialaisia tulevat kenties olemaan ensimmäiset varsinaiset kenttätestit.