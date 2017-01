Uusi Moto G saapuukin kahdessa koossa

Hiljattain Yhdysvaltain televiraston dokumentit paljastivat tietoja Motorolan tulevasta älypuhelimista. Yhtiö keskikevyen G-sarjan uutuuslaitteet esitellään ensi kuun loppupuolella MWC-messujen yhteydessä, mutta vuodot tekniikasta ovat olleet tiukassa.Nyt uudet huhut kertovat , että Motorolan suositun mallisarjan uutuudet G5 ja G5 Plus saapuvat kahdessa eri kokoluokassa. Tämä tietysti vaikuttaa tavalliselta ottaen huomioon eron nimessä, mutta edellissukupolvessa G4 (kuvassa) ja G4 Plus olivat samankokoisia laitteita.Tälläkin kertaa Motorolan uskottiin pysyvän samassa käytännössä, mutta FCC:n dokumenteista paljastunut G5 onkin edeltäjää pienempi 5 tuumainen puhelin ja Plus-malli puolestaan viime vuoden mallejen tapaan 5,5 tuumainen. Molemmissa resoluutio on 1920 x 1080 eli Full HD.Tekniikan osalta G5:ssä nähdään FCC:n raportoima 3000 milliampeeritunnin akku, 13 ja 5 megapikselin kamerat, 32 gigatavua tallennustilaa, Snapdragon 625 -piiri ja 4 gigatavua RAM-muistia. Käytännössä ainoat uudistukset ovat siis uudemmassa järjestelmäpiirissä ja tuplasti suuremmassa RAM-muistissa.Plussaan voi odottaa pienemmästä mallista poiketen hieman suurempaa 3100 milliampeeritunnin akkua sekä todennäköisesti edeltäjästä tuttua 16 megapikselin kameraa.