EU:lta tärkeä päätös – Mahdollistaa älypuhelimen edullisen käytön ulkomailla

EU on jo kauan sitten linjannut, että operaattorit eivät saa vuoden 2017 kesän jälkeen periä asiakkailtaan ylimääräisiä verkkovierailumaksuja vaikka puhelinta käytettäisiin ulkomailla (EU:n alueella). Suomalaiselle älypuhelimen käyttö esimerkiksi Saksassa tai Espanjassa on yhtä halpaa tai kallista kuin kotimaassakin kesäkuun 15. päivän jälkeen.Vaikka verkkovierailumaksujen eli niin sanottujen roaming-maksujen periminen kuluttajilta loppuukin kesällä, joutuvat operaattorit kuitenkin maksamaan toisten operaattoreiden verkkojen käytöstä . Koska operaattoreiden välinen maksuliikenne ei poistu, pitää hintataso määritellä uudelleen niin, ettei operaattoreille koidu muutoksesta kohtuuttomia lisäkustannuksia.Nyt operaattoreiden väliselle tukkuhinnoittelulle on määritelty uudet hinnat. Kesäkuun puolesta välistä lähtien operaattorit voivat periä toisilta operaattoreilta korkeintaan 7,7 euroa gigatavulta roaming-maksuja. Nykyinen hintakatto on peräti 50 euroa. Gigatavun hintaa lasketaan vuosittain niin, että vuonna 2022 se on enää 2,5 euroa gigatavulta.Vaikka kuluttajilta perittävät roaming-maksut häviävätkin, niin eivät suomalaiset kuitenkaan pääse käyttämään rajattomasti dataa ulkomailla ilmaiseksi. Noin 30 euroa kuussa maksavalla liittymällä voisi siirtää ulkomailla dataa ilmaiseksi korkeintaan 7,8 gigatavua.Suomessa operaattorit ovat epäilleet, että kuluttajilta perittävien verkkovierailumaksujen poistuminen aiheuttaa korotuspainetta liittymien hinnoiteluun. Suomessa maksun poistumiseen on jo reagoitu muun muassa rajoittamalla datasiirtonopeutta ulkomailla.