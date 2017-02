Instagram testaa odotettua ominaisuutta Android-laitteissa

Instagram on tuomassa uutta ominaisuutta käyttäjien saataville piakkoin, mikäli Droid-Lifen tiedot pitävät paikkansa. Jo aiemmin mainostajilla ollut ominaisuus on nyt testivaiheessa Androidilla.Uuden 10.7.0-versiossa on piiloitettu ominaisuus, joka mahdollistaa useiden kuvien julkaisemisen yhden julkaisun alla. Mikäli seuraajissa on tiettyja mainostajia, niin olet saattanut jo huomata sellaisia julkaisuja. Mikäli testivaiheesta selvitään suosiolla, niin ominaisuus saapuu todennäköisesti kaikkien saataville.Käytännössä ominaisuus mahdollistaa maksimissaan 10 kuvan valitsemisen julkaisuun. Kuville voi asettaa tuttuun tapaan suodattimia ja ne näkyvät julkaisussa yhtenä albumina.Tässä vaiheessa päivittyneet sovellukset mahdollistavat kyllä kuvien valitsemisen albumeihin, mutta ei vielä albumien julkaisua.