Kaksi älypuhelinmallia jäi kiinni nopeustesteissä huijaamisesta

Vaikka nopeustestit eivät kerro välttämättä älypuhelinten tosielämän käyttönopeudesta kaikkea, niin ne antavat hyvää osviittaa puhelinten suorituskyvystä. Suosituimpia nk. benchmark-sovelluksia on käytetty mobiililaitteiden testaamiseen vuosia, ja sinä aikana tulosten saavuttamiseen on käytetty jopa kyseenalaista keinoja.Vuosia sitten kohun keskellä ovat olleet muun muassa HTC:n ja Samsungin laitteet, mutta viime aikoina emme ole joutuneet kyseenalaistamaan huippupuhelinten tehoja. Nyt kuitenkin uudet tiedot kertovat, että kaksi valmistajaa on jälleen koittanut vilpillisesti esittää suorituskykyään. XDA-developers on huomannut, että Meizun ja OnePlussaan kaksi laitetta OnePlus 3T (kuvassa) ja Meizu Pro 6 sisältävät kyseenalaisen toiminnon. Käytännössä puhelimet tunnistavat, että kyseessä on tietyn tyyppinen sovellus ja puristavat kaiken mahdollisen irti laitteesta. Tällaista moodia on aiemmin käytetty ainoastaan testiä varten, joten se ei kerro oikeasta suorituskyvystä.Vaikka vilppi on toki melko mitätön ja ainoastaan suurentaa hieman testien tulosta, niin se on silti kyseenalainen tapa ja käytännössä yritys huijata kuluttajaa. Samalla kuitenkin täytyy muistaa, että antoipa sovellus OnePlus 3T:lle 1800 tai 1850 pistettä, niin kyseessä on valtaisan nopea laite, eivätkä useimmat kuluttajat valintaa tee tämän numeron perusteella.OnePlus kommentoi myös, että tuo päivityksen, jossa suorituskykytestien huijaaminen poistetaan. Sen lisäksi se kertoi, että selventää suorituskykymoodin toimintaa ja aikoo säilyttää sen peleille.