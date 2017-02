Muuttaako Apple linjaansa? Yrityskauppojen koolla ei ole väliä

Yritysostojen suhteenon tunnettu erittäin konservatiivisena yhtiönä, joka kauppalistalta löytyy lähinnä pieniä teknologia-alan start upeja. Toimitusjohtaja Tim Cook kuitenkin totesi tulosjulkaisun jälkeen pidetyssä sijoittajapuhelussa, että yritysostoissa Apple kuitenkin katsoo enemmän kohteena olevan yhtiön tuomaa lisäarvoa kuin sen kokoa.Arvoltaan suurin Applen tekemä yrityskauppa on tähän mennessä ollut Beats Electronicsin osto kolmella miljardilla dollarilla vuonna 2014. Viime vuonna Apple sijoitti miljardi dollaria kiinalaiseen Didi Chuxing -kyytipalveluun. Yleensä Applen yrityskaupat ovat olleet kuitenkin arvoltaan alle 500 miljoonaa dollaria. Tim Cookin kommentin perusteella Apple voisi kuitenkin olla valmis tekemään suurempiakin ostoja.On mahdotonta sanoa mille sektorille Apple olisi valmis laajentumaan isolla rahalla, mutta autoteollisuus on sähköautojen ja kuskittomuuden mahdollistavan teknologian ansiosta suuren murroksen edessä. Tämän murroksen synnyttämän potentiaalin täysimääräinen hyödyntäminen voisi vaatia isoa yrityskauppaa.Toisaalta älypuhelimet ovat Applen henki ja elämä, mutta sillä ei ole siitä huolimatta omaa modeemikehitystoimintaa. Applen tuotekehitysstrategia on nojannut vahvasti siihen ajatukseen, että se kehittää itse kaikkein keskeisimmät komponentit.