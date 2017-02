iPhonen tuotanto alkaa uudessa maassa – Android kaapannut lähes koko markkinan

Suurin osa maailmalla myytävistä iPhoneista kokoonpannaan Kiinassa parin paikallisen valmistajan tehtaissa. Kiinan lisäksi iPhone-valmistusta löytyy Brasiliasta, jossa kokoonpanoa harjoitetaan lähinnä maan kovien tuontitullien takia.Kokoonpanotyö laajenee tulevana keväänä uuteen maahan, kun Apple ja sen sopimuskumppani Wistron avaavat Bangaloreen (Intiaan) tehtaan . Laitoksessa on tarkoitus koota Applen puhelimia Intian massiivisia älypuhelinmarkkinoita varten. Applen on kerrottu neuvotelleen itselleen samalla huomattavia verohelpotuksia.Apple yritti parantaa myyntiään Intiassa tuomalla maahan tehdaskorjattuja iPhoneja. Paikalliset puhelinmerkit vastustivat tätä suunnitelmaa kiivaasti, koska niiden mielestä Apple käyttäisi Intiaa vain muun maailman "jäteastiana". Intia lopulta kielsi Applea tuomasta maahan käytettyjä puhelimia.Mikäli Apple haluaisi kasvattaa markkinaosuuttaan Intiassa, sen olisi pakko pystyä myymään puhelimiaan nykyistä edullisemmin. Tämä onnistuisi jos Intian valtio antaisi tiettyjä helpotuksia – niiden saaminen taas vaatisi kuitenkin investointien tekemistä. Neuvotteluissa päädyttiin lopulta siihen, että Apple perustaa kokoonpanotehtaan Intiaan. Kenties myöhemmin Apple avaa omia myymälöitäkin maan suurimpiin asutuskeskuksiin.Androidin markkinaosuus Intiassa on noin 97 prosenttia.