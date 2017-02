Apple ei mahtunut Kiinassa edes kärkikolmikkoon

Tutkimusyhtiö IDC on julkaissut uutta dataa Kiinan älypuhelinmarkkinoista. Viimeaikaiset uutiset Kiinasta ovat kertoneet iPhonen menettäneen ykkköspaikan , mutta miten valmistajakohtaisissa myyntitilastoissa on sijoitusten laita?Raportin mukaan Kiinan suosituimman älypuhelimen viime vuonna haltuun ottanut Oppo on onnistunut ottamaan voiton myös valmistajakohtaisissa luvuissa. Huippumalli R9 siivitti Oppon 16,8 prosentin markkinaosuuteen ja juuri ja juuri ohi 16,6 prosentin Huawein.Applea ei kuitenkaan näy enää edes näiden jälkeen, vaan kolmannella paikalla on hieman tuntemattomampi Vivo, jolla markkinaosuutta on liki 15 prosenttia silläkin. Applen myynti tippui edellisvuodesta liki neljänneksen ja siksi markkinaosuus on vain 9,6 prosenttia. Edes joulumyynnissä cupertinolaisjätti ei päässy top-3:een.Vaikka myynti on laskenut, niin Apple on silti ainoa ei-kiinalainen älypuhelinvalmistaja listan kärkiviisikossa. Esimerkiksi Samsungilla tai HTC:lla ei ole enää asiaa kotimaisten toimijoiden valtaamaan kärkeen.