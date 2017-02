CMOS-kennojen pinoamistekniikka on parantanut älypuhelimien kameroiden tuottamien kuvien kuvanlaatua oleellisesti ja Sony aikoo parantaa myös kuvausominaisuuksia. japanilaisyhtiö on nimittäin esitellyt ensimmäisen kolmitasoisen CMOS-kennon Tavanomaisissa pinotuissa CMOS-kennoissa valoa aistivat pikselit ja niihin kytketyt piirit ovat omilla tasoillaan. Sonyn uudessa kennossa tasojen väliin on lisätty uusi DRAM-muistitaso, minkä ansiosta parannetaan kennon lukunopeutta. Koska kennon tuottamaa dataa voidaan lukea nopeasti muistiin, saadaan sulkimen aiheuttamia vääristymiä minimoitua (uutiskuva) ja videokuvauksen kuvataajuutta kasvatettua moninkertaiseksi.Sonyn mukaan teknologia mahdollistaisi Full HD -tasoisen videon kuvaamisen jopa 1000 FPS:n kuvataajuudella. Tämä mahdollistaisi 64-kertaisten hidastusten lisäämisen älypuhelimella kuvattuihin videoihin. Kaikkea materiaalia ei ole kuitenkaan tarkoituksenmukaista kuvata näin suurella kuvataajuudella, sillä videoiden tallennuskoko räjähtää nopeasti käsiin. Suurnopeuskuvaus voidaan kuitenkin aktivoida automaattisesti kun videolla näkyy nopeata liikettä.