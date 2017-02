EU: Omaan Netflix-sisältöön taataan pääsy myös ulkomailla

Suoratoistopalveluiden kuningas Netflix tarjoaa nykyisin sisältöä maailmanlaajuisesti, mutta vaikka kaikki Netflixin omat sarjat ovat tarjolla kaikkialla, niin osa ohjelmistosta näytetään vain tiettyjen maiden rajojen sisäpuolella.Tämä johtuu pitkälti sisältösopimukista, joita tehdään useimmiten televisioyhtiöiden kanssa, jotka toimivat vain tietyssä maassa. Ongelmaksi tosin tulee matkustus EU:n sisällä, jolloin verkkoyhteyden IP-osoite vaihtuu maasta toiseen vaikka tilin haltijan asuinpaikka ei muutu.Nyt EU on valmistelemassa lakia, joka mahdollistaisi käyttäjän pääsemisen omaan Netflix-näkymään myös ulkomailta eli käytännössä poistaisi Netflixin IP-osoitteeseen perustuvat lokaatiopohjaisen rajoituksen, kertoo The Stack Tämä ei tule muuttamaan tietysti Netflixin rajoituksia ohjelmien käyttöoikeuksien suhteen, vaan ainoastaan varmistaa, että käyttäjällä on pääsy aina oman kotimaansa katalogiin. Asuinpaikan muutos tässä tapauksessa tulisi muuttamaan siis myös ohjelmakirjaston kyseisen maan valikoimaan, mutta Netflix todennäköisesti rajoittaa asuinpaikan muutoksia, jotta estoja ei pysty helposti kiertämään.Netflix on taistellut VPN-yhteyksiä vastaan näkyvästi jo yli vuoden päivät . VPN-yhteyksillä käyttäjän on ollut mahdollista vaihtaa IP-osoite eri maahan ja siten muuttaa sisältövalikoimaa. Tällä metodilla käyttäjät ovat myös päässeet aiemmin käsiksi oman kotimaansa valikoimaan ulkomailta käsin.Yhä tärkeämmäksi tämä muodostuu, kun kuluttajan verkkovierailusta maksettava lisäkorvaus EU:n sisällä poistuu 2017 kesällä. Lain on määrä tulla voimaan 2018 alkuvuodesta ja se koskee tietysti Netflixin lisäksi myös muita suoratoistopalveluita.