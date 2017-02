Google laittaa sovelluskehittäjät koville, miljoonat sovellukset poistouhan alla

Googlen ja Applen välinen kisa sovelluskauppojen kuninkuudesta on kestänyt liki kymmenen vuotta, mutta koskaan kisa ei ole ollut tiukempi. Apple kerää yhä valtaosan voitoista, mutta Googlella on käyttäjä- ja latausnumerot omalla puolellaan.Googlen sovelluskaupan ongelmana ollut perinteisesti tuoton lisäksi heikkojen sovellusten tarjonta. Yhtiön sovelluspolitiikka ei ole yhtä tiukka kuin Applella, joka on johtanut siihen, että tarjolla on heikommalla tietoturvalla tai sisällöllä varustettuja sovelluksia. The Next Webin mukaan Google on ottamassa jälleen syyniin erityisesti käyttäjien yksityisyyden suojan kannalta heikkoja sovelluksia. Yhtiö on lähettänyt heikkojen sovellusten kehittäjille viestin, jossa painostetaan korjaamaan virheet.Mikäli ongelmia ei korjata nopeasti, niin sovellukset voidaan poistaa tai niiden näkymistä sovelluskaupassa voidaan rajoittaa, joka osaltaan on monelle sovellukselle kuolinisku. Lähteen mukaan heikolla yksityisyyden suojalla varustettuja, niin kutsuttuja zombie-sovelluksia on jopa miljoonia.Google antaa korjauksilla aikaa maaliskuun 15. päivään saakka.Käyttäjien kannalta tiukempi ote sovellusten tietoturvaan ja yksityisyyden suojaan on varmasti hyvä asia ja parantaa Play Kaupan sovellustarjontaa. Myös kehittäjät ovat varmasti tyytyväisiä, koska se tarkoittaa, että paremmat sovellukset saavat myös parempaa näkyvyyttä.