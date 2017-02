Paljastuiko kuvista Sonyn tuleva lippulaivapuhelin?

Mobile World Congress on alle parin viikon päässä ja älypuhelinvalmistajat valmistautuvat esittelemään uutuuksiaan Barcelonaan keräytyneelle lehdistölle. Kaikki valmistajat eivät kuitenkaan halua esitellä parhaimmistoaan MWC:ssä, vaan haluavat ikiomat parrasvalot.Sony vaikuttaa kuitenkin ottavan hyödyt irti MWC:n tarjoamista puitteista. Yhtiöltä odotetaan kenties useampaakin laitetta, mutta tärkeimpänä niistä lippulaivamalliksi huhuttu uusi Xperia XZ2. Nyt verkkoon on vuotanut kuvia väitetysti MWC:ssä julkaistavista Sonyn laitteista. GSMArenan mukaan kuvassa (klikkaa suuremmaksi) oikealla alhaalla voisi hyvinkin olla uusi versio lippulaiva XZ:stä, mutta muista laitteista on vaikea sanoa ovatko ne uusia malleja. Vasemmalla alhaalla esimerkiksi voi hyvin olla muutaman vuoden takainen 6,4-tuumainen Z Ultra.Tiedot uuden XZ2:n tekniikasta ovat vähissä, mutta kuvakaappaus kertoo, että RAM-muisti olisi kasvanut kolmesta neljään gigatavuun. Toinen kuva paljastaa kahden puhelimen lisäksi myös tabletin, joka voisi olla seuraava Xperia-tabletti, Z5.Sonyn uutuudet julkaistaan helmikuun 27. päivä.