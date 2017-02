Seuraavien iPhonien näytöt lähes kokonaan Samsungin käsialaa?

on hankkinut itselleen lisää-paneelitilauksia Applelta, kertoo The Korea Herald . Analyytikkojen mukaan jopa 80 prosenttia tulevissa iPhoneissa käytettävistä OLED-näytöistä on Samsungin käsialaa.Samsung varmisti itselleen jo viime vuoden huhtikuussa noin 100 miljoonan näytön tilaukset Applelta. Nyt uutisoitu lisätilaus kasvattaa Samsungin toimitusmäärät vuositasolla 160 miljoonaan näyttöön. iPhoneja myydään vuosittain noin 200 miljoonaa kappaletta. LG:n ja japanilaisten näyttövalmistajien odotetaan myös valmistavan OLED-paneeleita Applen tuleviin älypuhelimiin.iPhonien näytöissä on tähän päivään saakka käytetty LCD-paneeleita, mutta on ottanut tuntumaa OLED-paneeleihin jo Apple Watch -älykellojen kautta. OLED-näytöt eivät tarvitse LCD_näyttöjen tapaan erillista taustavalaistusta, minkä takia näytöistä voidaan suunnitella selvästi ohuempia. Lisäksi uusimmat OLED-paneelit on valmistettu muoviselle substraatille, minkä ansiosta niitä voidaan kaarevoittaa haluttuun muotoon.