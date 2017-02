Nokia 3310 tulee taas – Uusi versio esitellään parin viikon kuluttua

Helmikuun lopulla järjestettävien MWC-messujen suurin yleisömagneetti ei välttämättä ole uusi Android-lippulaiva, sillä HMD Global aikoo julkistaa uusintapainoksen legendaarisesta Nokia 3310 -puhelimesta. Asiasta uutisoi Evan Blass (@evleaks) VentureBeat-sivustolla Hyvästä akkukestostaan ja vankasta rakenteestaan tunnettu Nokia 3310 tulee Blassin tietojen mukaan tulossa myyntiin 59 euron kappalehintaan. Se on reippaasti enemmän kuin mitä vastaavanlaiset puhelimet nykypäivänä maksavat, mutta nostalgikot ostanevat sen maksoi mitä maksoi. Buumin ja Jippiin logo- ja soittoäänikaupat tuskin tulevat tekemään paluuta.Teknisesti kyseessä tuskin on identtinen laite alkuperäiseen laitteeseen nähden, koska useimpia komponentteja tuskin on enää edes saatavilla. Jää nähtäväksi millä tavoin Nokia 3310 on lopulta nykyaikaistunut.Lisäksi HMD Global aikoo julkistaa helmikuun lopulla Kiinassa jo lanseeratun Nokia 6:n sekä Nokia 5:n ja Nokia 3:n. Nokia 5 perustuu samaan Snapdragon 430 -järjestelmäpiiriin, mutta käyttömuistin määrä on tiputettu kahteen gigatavuun ja näyttö on vaihdettu 5,2-tuumaisen HD-paneeliin. Hintaa puhelimella odotetaan olevan 199 euroa. Nokia 3 on vuorostaan 149 euroa maksava Android-puhelin.