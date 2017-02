Samsung julkisti julkaisupäivän julkistuksen Galaxy S8:lle

Tähän on siis tultu. Samsungilla ei ole tarjota tuleville MWC-messuille huippujulkaisua, joten jotain "tärkeää" oli pakko keksiä myös maailman suurimmille mobiilimessuille. Niinpä yhtiö kertoo nyt, että se aikoo kertoa kuun loppupuolella milloin uusi Galaxy-lippulaiva julkaistaan.Niin, Samsung siis julkisti päivän, jolloin aikoo julkistaa päivän, jolloin Galaxy S8 julkaistaan. Samsungin mobiilipuolen johtaja Koh Dong-jin on kertonut , että odotetun Galaxy S8:n julkaisupäivä kerrotaan tiedotustilaisuudessa MWC-messujen yhteydessä 27. helmikuuta.Huhujen mukaan Samsung saattaa myös pitää yllä kuluttajien ja toimittajien tiedonnälkää tilaisuudessa kiusoitteluvideolla, mutta nähtäväksi jää pitääkö se todella paikkansa. Yhtiön vuoden tärkein julkaisu ei tapahdu viime vuotisten Galaxy S7 -lippulaivamallien tapaan helmikuussa, ja tiettävästi siihen on syynä korealaisjätin huoli akkuongelmista tai muusta laadunvalvonnasta.Samsungille on tärkeämpää pitää sataprosenttisen varmana, ettei Note7:n kaltaisia ongelmia esiinny uusissa laitteissa kuin, että laitteet saadaan markkinoille mahdollisimman nopeasti. Tämä antaa mahdollisesti kilpailijoille, kuten toiselle korelaisyhtiö LG:lle, etumatkaa tämän vuoden lippulaivamallin myynnissä, mutta selvää on, ettei Samsungilla ole enää varaa leikkiä Galaxy-brändin luotettavuudella.Samsungin tulevasta laitteesta on tietysti huhuttu ja vuodettu jo pitkään ja hartaasti , joten vaikuttaa, että yhtiö on tuomassa kaksi laitetta, joiden näytöt kattavat liki kokonaan laitteen etupuolen.