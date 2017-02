Onko seuraava iPhone tällainen? Etupuoli pelkkää näyttöä

aikoo muuttaa totaalisesta iPhonien muotoilun tänä vuonna, mikäli analyytikkoesittämät väittämät pitävät paikkansa – kuten ne ovat usein pitäneet. Teknisten tietojen lisäksi Kuo on julkaissut havainnekuvan, joka esittää karkeasti miltä ensi syksynä julkaistavat puhelimet näyttävät. Kuon mukaan Apple siirtyy kuluvana vuonna OLED-näyttöihin ja kasvattaa samalla iPhonien ruudun kokoa 4,7 ja 5,5 tuumasta 5,15 ja 5,8 tuumaan. Mitään "pocketgatea" ei ole kuitenkaan tulossa, sillä näytön koon huomattavasta kasvusta huolimatta puhelimien fyysiset mitat pysyvät suunnilleen ennallaan. Tämä on onnistunut käytännössä niin, että näyttö kattaa lähes täysin puhelimen etupuolen.Kotinäppäimen, etukameran, kaiuttimen ympärillä ei siis tule olemaan enää ylettömästi ylimääräistä tilaa. Kotinäppäin on itse asiassa poistumassa kokonaan ja näytön alareunaan on tulossa niin sanottu "toimintoalue", joka kykenee esimerkiksi lukemaan käyttäjän sormenjälkiä. Kuo ei kertonut toimintoalueen teknisestä toteutuksesta paljoakaan, mutta se toimii ilmeisesti Androidissakin käytettyjen virtuaalisten navigaationäppäimien tavoin.Kuon arvion mukaan 5,8-tuumaisen iPhonen näytön resoluutio olisi 2800 x 1242 pikseliä. Pienemmässä mallissa näytön tarkkuuden arvellaan olevan 2436 x 1125 pikseliä.