Vuotanut virallinen kuva paljastaa seuraavat Moto-mallit

Nykyisin Lenovon omistavalta Motorolalta on odotettu tulevia Moto-malleja jo hetken aikaa. Viime aikoina Motoista huhuissa ovat olleet G-malliston tulevat G5 ja G5 Plus -versiot . Nyt kuvat kyseisistä puhelimista on vuotanut ennenaikaisesti verkkoon.Oheisessa kuvassa nähdään siis Moto G5 and the Moto G5 Plus, jotka VentureBeat bongasi verkkokauppa Ktronixin sivustolta ennen kuin ne poistettiin. Kuvan lisäksi vahvistuivat myös tiedot, joiden mukaan G5 on 5-tuumainen ja G5 Plus 5,2-tuumainen.G5:n muihin ominaisuuksiin kuuluu mm. Snapdragon 430 -suoritin, 2 gigaa RAM-muistia, 32 GB tallennustilaa, 2800 milliampeeritunnin akku ja 13 megapikselin kamera. Hieman suuremman G5 Plussan sama litanja on puolestaan: Snapdragon 625, 2GB, 64GB, 3000mAh ja 12 MP (dual focus). Molemmista laitteista löytyy microSD-muistikorttipaikka ja 5 megapikselin selfie-kamera.Laitteet esitellään virallisesti todennäköisesti kuun lopulla Barcelonassa järjestettävillä MWC-messuilla.