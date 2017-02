Samsung-pomo pidätettiin – Epäillään rahojen kavaltamisesta

johtaja on pidätetty Etelä-Korean presidentin ympärille kietoutuvan korruptioskandaalin takia. Leetä vaadittiin pidätettäväksi jo tammikuussa, mutta nyt ilmi tulleet uudet todisteet johtivat pidätysmääräykseen.Syyttäjän mukaan Lee on hyväksynyt yli 30 miljoonan euron lahjoitukset presidentin ystävän säätiölle. Lisäksi häntä epäillään Samsungin varojen kavaltamisesta ja niiden piilottamisesta. Lee on kiistänyt syyllistyneensä mihinkään rikolliseen.Lee nousi Samsungin ylimpään johtoon kun hänen isänsä alkoi sairastella vuonna 2014. Nimellisesti hänen isänsä Lee Kun-hee pitää edelleen ylintä valtaa Samsung Groupissa. Forbesin listauksen mukaan Lee Jae-yong on Etelä-Korean kolmanneksi rikkain ihminen – hänen isänsä on maan rikkain henkilö.