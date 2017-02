LG paljastaa lisää G6:sta – Tällainen kamera siihen on tulossa

on jatkanut G6:n ominaisuuspaljastuksia, mutta tällä kertaa koreankielisen bloginsa kautta . Puhelin on tarkoitus esitellä kokonaisuudessaan myöhemmin tällä viikolla MWC-messujen yhteydessä.LG kertoo G6:ssa olevan kaksoiskamerajärjestelmä, joka koostuu kahdesta 13 megapikselin kennosta. Kamerassa käytetään 125 asteen laajakulmaoptiikkaa, joten valokuviin saadaan mahdutettua aiempaa enemmän kuva-alaa. LG on aiemminkin panostanut laajakulmaisiin linsseihin, mutta esimerkiksi Apple on päättänyt edetä juuri vastakkaiseen suuntaan.iPhone 7 Plussan kaksoiskamerassa toinen linssi on kuvakulmaltaan kapeampi, mikä on antanut Applelle mahdollisuuden lisätä puhelimeensa "optisen zoomauksen". LG:llä ei ilmeisesti nähdä tätä tarpeellisena.LG on aikaisemmin vahvistanut G6:n sisältävän 18:9-kuvasuhteen 5,7-tuumaisen FullVision-näytön ja 32-bittisen DAC-muuntimen.