Vallankumouksellista – Oppo lupaa hurjaa parannusta älypuhelimien kameroihin

Kiinalainen älypuhelinmerkki lupaa esitellä mullistavaa kamerateknologiaa pian alkavien MWC-messujen yhteydessä.Pitääkseen mielenkiinnon yllä, Oppo ei halua vielä paljastaa uuden tekniikan yksityiskohtia, muttanimetyn tekniikan avulla älypuhelimella on mahdollista ottaa aiempaa selvästi yksityiskohtaisempia kuvia. Nimen perusteella voisi arvailla, että kyseessä on kuvien suurentamiseen / zoomaukseen liittyvä tekninen ratkaisu. Nimi voi myös viitata siihen, että kuvanlaatua on parennettu kaikkiaan viidellä eri tavalla.Älypuhelimien teknisen kehityksen suurimmat harppaukset on jo otettu ja nyt uusissa puhelimissa nähdään lähinnä pieniä edistyksiä siellä täällä. Tässä mielessä vallankumouksellisen tekniikan esittely tuntuu todella suurelta lupaukselta, joten saa nähdä pystyykö Oppo lopulta lunastamaan korkealle nostamansa odotukset.