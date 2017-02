Kevään odotetuin puhelin: Tältä se näyttää

Tämän kevään odotetuin älypuhelin on kiistatta Samsungin Galaxy S8. High-end-puhelimet ovat muutamassa vuodessa muuttuneet tylsähköiksi niiden sisältämien pienten uudistusten takia, mutta tänä vuonna alalla alkaa vihdoin taas tapahtumaan.Markkinahuhujen perusteella tämän vuoden iso trendi tulee olemaan puhelimen etualan lähes kokonaan kattavat näytöt. Sellainen on tulossa LG:n G6:een ja Galaxy S8:aan – ehkä myös seuraavaan iPhoneenkin. Tuoreet vuodetut kuvat paljastavat miltä uusi Galaxy S8 käytännössä näyttää Evan Blass on jo aiemmin vuotanut kuvan Galaxy S8:sta, joten muotoilu itsessään ei ole pysynyt kovin hyvin salassa. Uudet kuvat on kuitenkin otettu näyttö päällä olevasta laitteesta eri kuvakulmista, joten ne antavat paremman mielikuvan Galaxy S8:n ulkonäöstä. Kaikkiin vuotoihin kannattaa suhtautua aina varauksellisesti, mutta kuvat näyttäisivät sopivan yhteen aiempien vuotojen kanssa.