Uusi piiri lupaa kuituyhteyksien huippunopeudet puhelimiin

5G-yhteyksien testaaminen on edennyt niin Koreassa kuin Suomessakin ja ensimmäisiä todellisia kenttätestejä voidaan odottaa jo tämän vuoden lopulla. Vielä hetkeen 5G-yhteyksien nopeuksista ei kuitenkaan päästä kuluttajalaitteissa nauttimaan, ensimmäiset verkot saadaan luotua Suomessa todennäköisesti aikaisintaan 2018 ja kuluttajille todennäköisesti 5G-laitteita tulee vasta vuosi pari myöhemmin.Hätä ei kuitenkaan ole tämännäköinen, sillä mobiiliyhteyksien nopeuksia saadaan kehitettyä myös ilman uuden sukupolven teknologiaa. Qualcomm on jo aiemmin kertonut ensimmäisestä 5G-modeemistaan , jonka ensimmäisen näytetoimitukset lähtevät käyntiin todennäköisesti vuoden lopulla tai 2018 alkuvuodesta, mutta nyt on kerrottu nopeammin markkinoille saapuvasta uudesta 4G LTE -modeemista.Kuten Suomessa mm. DNA:kin on todennut , niin vielä parin vuoden ajan nopeutusta haetaan 4G-teknologioiden hiomisella. Qualcommin uusi piiri mahdollistaa 12 yhtäaikaisen linjan käytön, joissa jokaisessa voi liikkua 100 megabitin edestä dataa. Tämä tarkoittaa siis parhaimmillaan 1,2 gigabitin teoreettista nopeutta, joka päihittää jopa useimpien kuituyhteyksien tiedonsiirtokapasiteetin.Snapdragon X20 -nimellä tunnettu piiristä on nyt lähtenyt toimitukseen ensimmäiset näytekappaleet, mutta sitäkin joudutaan odottamaan vielä tovi. Ensimmäisiä kuluttajalaitteita saapuu markkinoille ensi vuoden ensimmäisellä puoliskolla.