Xiaomi seuraa Huaweita ja Samsungia uusiin haasteisiin

Vuosia Kiinan suurimpiin älypuhelinvalmistajiin kuulunut Xiaomi on päättänyt kasvattaa panoksia ja alkaa kehittää yhä suurempaa osaa omasta laitteistostaan.



Aiemmin MediaTekin ja Qualcommin piireihin luottanut Xiaomi on paljastanut kiinalaissome Weibossa, että järjestelmäpiiri kantaa nimeä Pinecone eli männynkäpy. Kyseiset piirit tulevat siis paikkaamaan yhtiön laitteissa jatkossa Snapdragonit.

Vaikka yhtiö kiusoittelikin piirillä jo Weibossa, niin vielä virallista julkaisua ei ole tehty. Pinecone esitellään virallisesti kuluttajille ja lehdistölle MWC:n aikaan 28. helmikuuta.



Xiaomi seuraa toisen kiinalaisyhtiö Huawein jalanjäljissä, joka on tuonut markkinoille muutaman vuoden ajan omia Kirin-piirejä, joita valmistaa yhtiön HiSilicon-piiriosasto. Tietysti Android-valmistajista myös Samsung valmistaa omat Exynos-piirinsä.