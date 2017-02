Valtava muutos iPhoneen – 4G-nopeudet voivat nousta jopa gigabittiin sekunnissa

Applella on ensi syksynä tuhannen taalan paikka katkaista yhteistyökumppanuus suurilta osin Qualcommin kanssa. Intel on nimittäin esitellyt uuden XMM 7560 -modeemin , joka sisältää ominaisuuden, jonka puuttumisen takia Intelillä on ollut selkeitä vaikeuksia päästä käsiksi älypuhelimien modeemimarkkinoihin.Kyseinen ominaisuus on tuki CDMA-matkapuhelinverkkoteknologialle. Vaikka suuressa osassa maailmaa käytetäänkin vaihtoehtoista GSM-tekniikkaa, niin CDMA:ta käytetään esimerkiksi Yhdysvalloissa Verizonin ja Sprintin verkoissa. Qualcommilla on ollut lähes monopolistinen asema CDMA-teknologiaan, minkä takia monet matkapuhelinmerkit ovat valinneet Qualcommin modeemin jonkun kilpailijan sijaan.CDMA-tuen saapumista Intelin modeemeihin on uumoiltu jo tovin, sillä piirijätti osti Via Telecomin CDMA-teknologian itselleen vuonna 2015. Teknologiakauppa on vahva merkki siitä, että Intel todella haluaa modeeminsa Applen puhelimiin. Voi olla, että Intelin tavoitteena on päästä iPhonien ainoaksi modeemitoimittajaksi. Se olisi kova isku Qualcommille, joka on jo ajautunut Applen kanssa tukkanuottasille lisenssimaksujen takia.Intelin XMM 7560:n näytetoimitukset alkavat kuluvan vuoden alkupuoliskolla. Tuotannon kerrotaan alkavan pian tämän jälkeen, joten modeemilla on selvästi jo varma asiakas, joka haluaa tuotannon olevan käynnissä vuoden jälkimmäisellä puoliskolla. Apple esittelee uuden iPhonen tyypillisesti syyskuussa.CDMA-tekniikan lisäksi XMM 7560 tukee 35:tä LTE-taajuutta sekä gigabitin latausnopeutta LTE-verkossa (tiedonsiirto verkkoon päin max. 225 Mbps).