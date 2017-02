LG esitteli G6-huippuälypuhelimen: Iso näyttö kompaktissa paketissa

LG on esitellyt Barcelonassa pidettävillä MWC-messuilla LG G6 -huippuälypuhelimen.LG G6 erottautuu kilpailijoistaan näytöllään. 5,7 tuuman näyttö on iso, mutta sen reunukset ovat niin pienet, että puhelimen koko ei ole fyysisesti liian iso. FullVision-näytön kuvasuhde on 18:9 ja resoluutio 2880 x 1440 pikseliä. Televisiomaailmasta tuttujen Dolby Vision- ja HDR 10 -standardien tukeminen takaa myös paremmat värit ja selvät kontrastit.Metallirakenteisen LG G6:n ulkoiset mitat ovat 148,9 x 71,9 x 7,9 millimetriä ja painoa laitteella on 163 grammaa. Käyttöjärjestelmä on Android Nougat LG:n omalla LG UX 6.0 -käyttöliittymällä.Puhelimen sisältä löytyy Snapdragon 821 -järjestelmäpiiri, neljä gigatavua RAM-muistia, 32 gigatavua tallennustilaa, microSD-korttipaikka ja 3300 milliampeeritunnin akku. G6 on myös vesi- ja pölytiivis IP68-luokituksella.LG:n takapuolella on kaksoiskamera, joka koostuu tavallisesta 13 megapikselin OIS-kamerasta (F/1,8) ja 13 megapikselin laakulmakamerasta (F/2,4 ja 120 astetta). Etupuolella on viiden megapikselin kamera (F/2,2 ja 100 astetta).LG G6 tulee tarjolle kolmella värivaihtoehdolla: Astro Black, Ice Platinum ja Mystic White.