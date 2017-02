Tällainen on uusi Nokia 3310

saatiin tänään yllättäviä uutisia Android-pohjaisten älypuhelimien julkistusten jatkona:Nokia 3310:n paluusta saatiin hieman vinkkiä ennakkoon, mutta selvää kuvaa puhelimen luonteesta ei saatu. Huhujen mukaan HMD Global olisi kunnioittanut alkuperäisen puhelimen muotoilua tarkasti, mutta tänään esitelty laite eroaa esikuvastaan varsin paljon, vaikka yhtäläisyyksiä puhelimien väliltä kyllä löytyy.Kaikkein selkein ero vanhan ja uuden mallin välillä on tietysti näyttö: uusintapainoksessa käytetään värillistä 2,4 tuuman (QVGA) LCD-näyttöä. Lisäksi puhelimen takapuolelle on ilmestynyt kahden megapikselin ja salamavalolla varustettu kamera. Älypuhelimista uusi Nokia 3310 erottautuu kuitenkin fyysisten numeronäppäintensä ja 2G-tuen avulla. Käyttöjärjestelmänä käytetään Nokia Series 30:tä. Puheaikaa 1200 mAh:n akusta saadaan irti maksimissaan 22 tuntia.Hintaa Nokia 3310:llä on vain 49 euroa.