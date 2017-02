Pian se on täällä – Samsung valmistautuu Galaxy S8:n julkaisuun

Heti Galaxy Tab S3:n ja Galaxy Bookin esittelyn jälkeen Samsung lähetti medioille kutsun 29. maaliskuuta järjestettävään lehdistötilaisuuteen. Korealaisjätin tarkoituksena on esitellä uudet lippulaivapuhelimet tapahtumassa Samsung on yleensä ottanut osaa MWC:hen uusien puhelimien muodossa, mutta tänä siihen ei ollut mahdollisuutta. Huhujen mukaan yhtiön uudet laadunvalvontaprosessit ovat viivästyttäneet Galaxy S8:n julkaisua. Samsung haluaa kaikista vähiten julkaista uusia lippulaivapuhelimiaan liian aikaisin – Galaxy Note 7 -skandaali on edelleen liian hyvin muistissa.Maaliskuun lopulla Samsungin odotetaan esittelevän Galaxy S8:n ja Galaxy S8 Plussa, joiden-suhde on kasvatettu mahdollisimman suureksi. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että LG G6:n tavoin puhelimen etupuoli on lähes kokonaan näytön kattama.