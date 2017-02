Onko Nokia 3310 ylihintainen? Toista samanlaista Nokia-puhelinta myydään edullisemmin

Vertailussa

Nokia 3310

Nokia 150 Mitat

115,6 x 51 x 12,8 mm

118 x 50.2 x 13,5 mm Paino

-

81 g Runko

Muovia

Muovia Käyttöjärjestelmä

Nokia Series 30+

Nokia Series 30+ Näyttö

2,4", 240 x 320 pikseliä (QVGA)

2,4", 240 x 320 pikseliä (QVGA) Tallennustila

16 MB (microSD)

16 MB (microSD) Kamera

2 MP

0,3 MP Akku

1200 mAh, puheaika (2G) 22 h

1020 mAh, puheaika (2G) 22 h Hinta

49 €

35 €

on aiheuttanut paljon pöhinää niin vanhojen kuin uusien Nokia-fanien keskuudessa. Puhelin ei kuitenkaan vastannut kaikkein kovimpien nostalgikkojen odotuksia – Nokia 3310:tä on uudistettu joidenkin mielestä turhankin paljon. Kamera ja värinäyttö eivät kuuluneet alkuperäiseen konseptiin.Nokia 3310:n on syytetty olevan samaa peruspuhelinbulkkia, mitä Nokia/ HMD Global / Microsoft on aiemminkin suoltanut markkinoille. Legendaarisen puhelinmallin nimen kierrättäminen olisi ollut paremmin perusteltu jos uusi laite olisi aidosti erilainen. Nokia-fiilistelijät voivat nyt ajatella, että HMD yrittää myydä bulkkipuhelinta Nokia 3310:n maineella hieman korkeampaan hintaan. Markkinointikeinona se oli fiksu veto, mutta ei välttämättä miellytä kaikkia.Jos Nokia 3310:n teknisiä ominaisuuksia verrataan HMD Globalin muuhun valikoimaan, niin uusi puhelin näyttäisi muistuttavan läheisesti esimerkiksi 35 euron hintaista Nokia 150:tä . HMD ilmoitti myyvänsä Nokia 3310:tä taas 49 eurolla. Suurin tekninen ero puhelimien välillä on kamerassa: Nokia 3310:ssä on kahden megapikselin kamera, kun taas Nokia 150:ssä on vain 0,3 megapikselin kamera, joten hintaero ei selity ihan kokonaan Nokia 3310:n nimen ratsastamisella.Hyvä vertailukohta Nokia 3310:lle on myös 39 euroa maksava Nokia 216, joka on teknisesti samankaltainen kuin Nokia 150.Tässä on vielä Nokia 3310:n ja Nokia 150:n tekniset tiedot: