Analyytikko laittaa iPhonen USB-väitteet uusiksi

Apple on perinteisesti kulkenut omia polkujaan mitä tulee liitettävyyteen. Olipa kyseessä Bluetooth, NFC tai erityisesti fyysiset liitäntätavat, niin Apple on valinnut omat ratkaisunsa markkinastandardeista riippumatta.Viime aikoina erityistä huolta on herättänyt Applen iPhone-liitettävyys, jossa on siirretty pois 3,5 millimetrin kuulokeliittimestä ja iPhone 7:ssä piuhat rajoittuvat yhdellä liittimellä varustettuihin kaapeleihin.Toki langattomuus on usein kätevämpää kuin langallisuus, mutta iPhonen tapauksessa kyse on ainoastaan yhtiön itsensä käyttämästä Lightning-liitännästä. Huhut ovat kertoneet, että seuraavassa sukupolvessa Apple olisi tuomassa helpotusta erityisesti lisälaitteiden osalta ja vaihtaisi C-tyypin USB-liittimeen, joka löytyy useimmista uusista Android-huippulaitteista.Kaksipuolista USB-C-liitäntää voi pitää hyvin tulevaisuuden liittimenä, löytyyhän sen myös uusista MacBook Pro -malleista, mutta nyt KGI Securitiesin Apple-analyytikastaan tunnettu Ming-Chi Kuo on kertonut , ettei usko muutokseen.Kuon mukaan Lightning-liitäntä pysyy ennallaan, vaikka lataustekniikkaan voidaankin tehdä merkittäviä uudistuksia tulevissa iPhone-malleissa. Täysin perätön USB-huhu ei kuitenkaan ole, sillä analyytikko kertoo, että Apple aikoo vaihtaa virranjakelun USB-C:n mukaiseksi.Vaikka Applen omat liitännät ovat kuluttajille lähinnä ärsytyksen kohde, niin yhtiölle ne ovat olleet tähän asti hyvää bisnestä. Apple kerää iPhonelle kehitetyistä Lightning-lisälaitteista rojaltimaksuja.Syksyllä julkaistaviin iPhone 7s- ja iPhone 8 -malleihin odotetaan nopeampaa sekä langatonta latausta.