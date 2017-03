Galaxy S8:n tehot paljastuivat huipputason testituloksesta

Samsungin tulevasta huippupuhelimesta ei ole enää paljon paljastamatta. Tiedämme jo miltä laite näyttää ja pitkälti myös mitä sen eri versiot pitävät sisälllään . Nyt verkkoon on vuotanut myös tiedot laitteen suorituskyvystä.GeekBench-suorituskykytestin tulokset paljastavat , että kyseessä on toden totta huippupuhelin. Samsungin laite esiintyy tuloksissa nimellä SM-G955U, joka viittaa S8:n pluskokoiseen malliin, ja sisältää mm. 4 gigatavua RAM-muistia ja Snapdragon 835 -piirin. Sen tulokset ovat myös sen mukaiset.Huimat tulokset kertovat, että yhden ytimen osalta pisteitä kertyi 1929 ja moniydintestissä tulos oli 6084, joka tarkoittaa, että laite on BeekBenchin moniydinmittarilla tehokkaampi kuin yksikään virallisella listalla oleva puhelin. Muissa vielä julkaisemattomissa Snapdragon 835 -puhelimissa tosin riittää varmasti haastetta.Viime vuotiseen malliin on tullut melkoisesti parannusta, sillä Galaxy S7 onnistui nappaamaan testissä pisteet 1786/5209, mutta iPhone 7:n yhden ytimen n. 3300 ennätyspisteseen on kovasti matkaa. Moniydin testissä S8 kuitenkin päihittää myös iPhone 7:n.Galaxy S8 esitellään kuluvan kuun 29. päivä New Yorkissa.