Seuraava OnePlus saa Samsungin puhelimista tutun ominaisuuden

Älypuhelimissa alkoi pari vuotta sitten uusi trendi, jossa vanha tasomainen näyttö korvattiin kaarevalla OLED-paneelilla. Samsung on ollut tämän kehityksen kärjessä, mutta samaan buumiin on ottamassa osaa myös halvoista ja edistyksellisistä puhelimista tuttu OnePlus. Koreaportal.com-verkkosivusto väittää seuraavan OnePlussan puhelimen nimen olevan "5". Nelonen jätetään joko kiinalaisten taikauskon tai muusta syystä väliin.Kaarevan näytön lisäksi OnePlus 5:een on Koreaportalin mukaan tulossa 23 megapikselin kamera, Qualcommin Snapdragon 835 -järjestelmäpiiri, USB-C-portti, kuusi gigatavua käyttömuistia ja 64 gigatavua tallennustilaa. Muotoilullisesti OnePlus 5:n sanotaan muistuttavan paljon Galaxy S7 edgeä.Sivustolla ei ole selvääälypuhelinhuhuihin liittyen, joten on vaikea sanoa kuinka luotettavia esitetyt tiedot oikein ovat.