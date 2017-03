Huawei tylyttää Nokiaa KL:ssä: Tähtää väärään maaliin

markkinoinnissa työskentelevänmielestä HMD Global yrittää iskeä uusilla Android-puhelimilla täysin väärään markkinaan. Kauppalehden haastatteleman Rongin näkemyksen mukaan Pohjoismaissa ja Euroopassa kulutus on jo siirtynyt korkeamman hintaluokan laitteisiin.Rongin mukaan high-end-laitteet ovat nykyisin valtavirtaa ja hän ennustaa HMD Globalille vaikeaa taivalta nykyisellä tuoteportfoliolla, josta löytyy tällä hetkellä kolme alle 250 euroa maksavaa Android-puhelinta. Kalliimman hintaluokan puhelimia HMD Globalin mallistossa ei ainakaan vielä ole.Väitettä on hankala niellä pureksimatta, sillä suomalaisten operaattoreiden myyntilistojen perusteella high-end-mallit eivät ole suoranaisesti Suomen myydyimpiä puhelimia . Kärjessä keikkuvat Samsungin Galaxy J5 ja Huawein P8 Lite, jotka ovat molemmat alle 200 euron puhelimia. Hyville sijoituksille ovat päässeet myös OnePlus sekä Huawein Honor-puhelimet, joita on myyty nimenomaan teknisiin ominaisuuksiin nähden edullisina puhelimina. Suomalaiset vaikuttaisivat olevan paljon hintatietoisempia kuin mitä Rong väittää.