Nintendo Switch osoittautui näyttöä lukuunottamatta kestäväksi

Nintedon juuri julkaistu pelikonsoli Switch on ollut valtaisan suosittu heti ensimmäisinä myyntipäivinään . Ennätyslukemat myynyt konsoli on ollut arvosteluissa monella suunnalla, mutta yksi mielenkiintoinen arvostelu tulee tavallisemmin älypuhelimia testaavalta Zack Nelsonilta.YouTube-kanava JerryRigEverythingin Zack testaa laitteiden kestävyyttä, mutta tavallisesti se rajoittuu älypuhelimiin. Koska uutuuskonsoli on kuitenkin televisiokonsolin lisäksi myös mukana kulkeva käsikonsoli, niin Zack on pistänyt sen piinapenkkiin nähdäkseen mistä se on todela tehty.Testi osoittaa sekä heikkouksia että vahvuuksia laitteen suunnittelusta ja materiaalivalinnoista, mutta testaajan mielipide on lopulta positiivinen. Tämä siitäkin riippumatta, että laitteen näytön muovipäällyste naarmuuntuu todella helposti.Muutenkin varsin muovinen laite on tosin kestävä käsissä vaikka voikin käytössä naarmuuntua. Ohjaimet ovat yllättävän jämerät heiveröisestä ulkonäöstä huolimatta ja nappien kuvioita ei pysty kuluttamaan loppuun, mikä on ollut monissa ohjaimissa ongelma.Vaikka laite on varustettu yli kuuden tuuman näytöllä ja sen lisäksi ohjaimet liitetään reunoille, niin taipumistestissä se pärjää kiitettävästi. Hieman miinuspisteitä saa telakka, jonka sisäpuolen muoviosat hinkaavat näytön reunoja vasten.Katso koko video alta.