Hyvä puhelin alle 150 eurolla: Nokia 3 vai Huawei P8 Lite

Puhelin alle 150 eurolla: Nokia 3 vastaan Huawei P8 Lite

Vertailussa

Nokia 3

Huawei P8 Lite Mitat

143,4 x 71,4 x 8,48 mm

143 x 70,6 x 7,7 mm Paino

--

131 g Materiaali

Metallikehys

Muovi Käyttöjärjestelmä

Android 7.0

Android 6.0 Näyttö

5,0" (720p)

5,0" (720p) RAM

2 GB

2 GB Tallennustila

16 GB (microSD)

16 GB (microSD) Kamera

8 MP (f/2,0) ja 8MP (f/2,0) (edessä)

13 MP(f/2,0) ja 5 MP (f/2,4) (edessä) Suoritin

1,3 GHz (MediaTek MTK 6737)

1,2 GHz (HiSilicon Kirin 620) Akku

2650 mAh

2200 mAh LTE-tuki

Kyllä

Kyllä Hinta

139 €

129–139 €

vuonna 2015 julkaisema-älypuhelin keikkuu alentuneen hintansa ansiosta edelleen suomalaisten operaattoreiden myydyimpien puhelimien listoilla . Eikä lainkaan huonoilla sijoituksilla, sillä DNA:lla se oli helmikuun myydyin puhelin, Elisan henkilöasiakaslistalla toisiksi myydyin ja Soneralla kolmanneksi myydyin.Tulevan kevään aikana Huawei P8 Lite on kuitenkin saamassa haastajan, silläesitteli MWC-messuilla vain 139 euroa maksavan:n, joka on suunnattu perustason älypuhelinta etsiville kuluttajille. Tällaisille puhelimille tuntuisi löytyvän Suomessa kysyntää, sillä myös Galaxy J5 on pärjännyt operaattoreiden listoilla hyvin. Tulevan kevään aikana monet voivatkin löytää itsensä vertailemassa Galaxy J5:n, Nokia 3:n ja Huawein P8 Liten ominaisuuksia – kahden viimeksi mainitun vertailu löytyy alta ja ensinnä mainittujen vertailu löytyy edellä olevasta linkistä. Huawei P8 Lite julkaistiin pari vuotta sitten ja uutuuttaan kiiltävänä se maksoi noin 250 euroa. Ajan hammas on syönyt hinnasta noin sata euroa pois, joten P8 Liten saa ostettua itselleen jo 129–139 eurolla. Puhelinta etsiessä kannattaa aina tarkastella myös vanhoja keskihintaisia tai kalliimpia älypuhelimia, koska ne ovat teknisesti täysin yhtä päteviä, mutta ennen kaikkea niitä ei ole suunniteltu mahdollisimman halvalla (toisin kuin jo uutena mahdollisimman halvalla myytävät puhelimet).Vaikka ikä voidaankin nähdä P8 Liten etuna, niin se on myös rasite. Puhelinvalmistajat ovat aika haluttomia päivittämään vanhoja ja aikoinaan edullisesti myytyjä laitteita – ohjelmiston pitäminen ajantasaisena kuuluu lähinnä kalliiden puhelimien palvelutasoon. Huawei on kuitenkin jaksanut panostaa P8 Liteen ja sen saataville on tuotu Android 6.0 -päivitys (alkuperäinen ohjelmisto oli Android 5.0 Lollipop). Nokia 3:sta löytyy kuitenkin Android 7.0 – ohjelmistotuen tulevaisuudesta on paha kuitenkin sanoa mitään.Tekniikan osalta Nokia 3:n ja Huawei P8 Liten suurin ero on kamerassa. P8 Liten pääkamerassa käytetään 13 megapikselin kennoa, kun taas Nokia 3:ssa on 8 megapikselin kenno. Molempien puhelimien kameran aukkoluku on sama, f/2,0. Nokia 3:n etukamerassa käytetään takakameran tavoin kahdeksan megapikselin kennoa ja optiikan aukkoluku on f/2,0. Huawei P8 Liten etukamerassa käytetään viiden megapikselin kennoa ja aukkoluku on f/2,4.Puhelimien akuissa on myös eroa. Nokia 3:sta löytyy 2650 milliampeeritunnin akku, kun taas 2200 milliampeeritunnin akku. Akkukestoon vaikuttaa oleellisesti myös ohjelmisto, joten jää nähtäväksi onko Nokia 3 myös vähävirtaisempi kuin Huawein puhelin "puhtaan" Androidin ansiosta.