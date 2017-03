Samsungilta uusi lujatekoinen Xcover-älypuhelin

Samsung on kertonut tänään, että se tuo markkinoille uuden Galaxy Xcover -älypuhelimen. Xcover-mallisarja tarjoaa erityisen lujatekoisia älypuhelimia, joiden on tarkoitus kestää kovempi käyttö, vaikka olosuhteet johtavat kolhuihin ja asettavat alttiiksi luonnonvoimille.Uusi Galaxy Xcover 4 on tietysti jatkoa 2015 alkuvuodesta esitellylle Xcover 3:lle , mutta paljon on muuttunut sitten edeltäjän. Käytännössä kyseessä on edellisen mallin tuominen nykyaikaisempaa ulkomuotoon ja tietysti uudistunein ja päivittynein ominaisuuksin.Xcover 4 tarjoaa muun muassa suuremman ja tarkemman näytön, pienemmät reunukset, enemmän tallennustilaa sekä suuremman akun. Tämän lisäksi myös muut sisuskalut on päivitetty parempaan. Tarjolla on 13 megapikselin kamera, näyttö on viisituumainen 720p-resoluution HD-näyttö, neliytiminen järjestelmäpiiri sekä kaksi gigatavua RAM-muistia.Edellä mainittuja speksejä tärkeämpiä tämän puhelimen ostajalle ovat mahdollisesti kuitenkin IP68-luokan veden- ja pölynkestävyys, joka mahdollistaa puhelimen upotuksen puolentoista metrin syvyyteen 30 minuutin ajaksi. Tämän lisäksi puhelimen sivussa on fyysinen painike, joka voidaan ohjelmoimaan avaamaan mm. taskulampun tai kamerasovelluksen.Laitteen myynti alkaa 14. huhtikuuta eli noin 5 viikon päästä ja suositushinta on 299 euroa.