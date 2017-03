Tinderin salattu versio: Vain harvoille ja valituille

on muutamassa vuodessa valloittanut "nettideittailumarkkinat" Suomessakin, mutta sillä on olemassa myös salattu sisarsovellus: Tinder Select.Tinder Selectistä ei ole huudeltu juurikaan julkisuuteen, sillä sen ei halutakaan päätyvän tavisten käyttöön. Sovellus on TechCrunchin mukaan tarkoitettu malleille, toimitusjohtajille tai muuten vain nousuputkessa oleville deittaajille. Mukaan pääsee ainoastaan kutsusta ja Tinder valitsee tarkasti kenelle annetaan mahdollisuus kutsua muita Tinder Selectiin.Monissa muissa kutsujen avulla käyttäjiä keräävissä palveluissa kutsun saaneille on annettu mahdollisuus kutsua lisää käyttäjiä. Tinder Selectistä ei haluta mitään viraali-ilmiötä, joten kutsutut eivät voi lähettää lisää kutsuja eteenpäin.Selectin käyttäjät voivat halutessaan käyttää myös tavallista Tinderiä, josta todennäköisesti löytyy huomattavasti enemmän tarjontaa.