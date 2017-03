Applella tehdään ylitöitä Vault 7 -haavoittuvuuksien korjaamisen eteen

Wikileaks julkaisi tiistaina valtaisan määrän dokumentteja, joissa kerrottiin tiedusteluvirasto CIA:n käyttämistä hakkerointi- ja vakoilutyökaluista. Näihin lukeutui myös suosituimpien mobiilialustojen tietoturva-aukkoja, joita voitiin hyväksikäyttää.Apple vakuutteli hyvin pikaisesti eilen kertomiemme Vault 7-vuotojen jälkeen, että useat iOS-haavoittuvuuksista ovat jo korjattu. Raportti Wall Street Journalista kertoo , että yhtiössä tehdään kuitenkin töitä hiki hatussa, jotta viimeisetkin ongelmat saadaan korjattua.WSJ:n mukaan Applella on hyväksytty, että osa haavoittuvuuksista voi hyvinkin löytyä markkinoilla olevista järjestelmistä. Yhtiö onkin keskittänyt resurssinsa etsimään ja paikkaamaan aukot.Koska Vault 7 -dokumentit eivät paljastaneet täysin hakkerointityökalujen toimintaa, niin Applella on edessään kova työ etsiä millaisista tietoturva-aukoista on kyse. Samalla siinä on kuitenkin se hyvä puoli, että kolmannet osapuolet eivät myöskään tiedä dokumenttien perusteella kuinka käyttää hyväksi iOS:ssä olevia mahdollisia haavoittuvuuksia.Yhtiö kuitenkin ottaa selvästi Wikileaksin julkaisut tosissaan ja voimmekin odottaa iLaitteisiin tietoturvaan keskittyviä päivityksiä lähitulevaisuudessa. Mikäli oma laite ei ole päivitetty uusimpaan versioon, niin se voi olla tässä vaiheessa hyvä tehdä.