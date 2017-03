Google vastasi Wikileaksin paljastamaan Androidin tietoturva-aukkovuotoon

Toissapäivänä julkaistut Wikileaks-dokumentit olivat osa yhtä kaikkien aikojen suurimmista salaisten dokumenttien vuotosarjasta. Vault 7:ksi nimetty vuotosarja paljasti heti alkuun CIA:n kyseenalaisia tiedustelukäytäntöjä, joihin lukeutui vakoilemista tietoturva-aukkojen avulla.Näihin kuului myös merkittäviä haavoittuvuuksia Android- ja iOS-järjestelmissä. Käytännössä CIA siis jätti kertomatta valmistajille ja kehittäjille järjestelmien haavoittuvuuksista, jolloin pystyi käyttämään niitä hyväkseen tarvittaessa. Tämä tietysti mahdollisti myös muut aukoista tienneet käyttämään niitä hyväkseen.Google on nyt kertonut Apple tapaan, että "monet" vuodetuista tietoturva-aukoista ovat jo paikattu. Chrome OS ja Android eivät siis ole niin haavoittuvaisia kuin Vault 7:n paljastukset antavat ymmärtää.Hakukonejätti ei kuitenkaan kerro millainen osa haavoittuvuuksista on edelleen käytettävissä tai millaisella aikataululla kuluttaja voi pitää laitettaan jälleen turvallisena CIA:n ja muiden vakoiluyrityksiltä.Tietysti yhtiöstä vakuutetaan, että tietoturva on prioriteetti ja Googlella tehdään kaikki, jotta laitteet suojaavat yksityisyyttä. Apple on raporttien mukaaan ottanut haavoittuvuudet erityisen vakavasti.Monet haavoittuvuuksista koskevat vanhempia Android-versioita. Vuodot voivat olla vuosien takaa, joten aukkoja on paikattu uusissa versiossa ilman sen kummempia ongelmien puimisia. Paras tapa varmistaa, että tietoturva-aukot on paikattu on päivittää laitteet uusimpaan versioon.