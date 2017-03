Kuvat paljastavat tulevan Galaxy S8:n ja iPhone-mallien huimat koko- ja näyttöerot

Tämän vuoden kenties merkittävin uudistus huippupuhelimissa on viimevuotisen Xiaomi Mi Mixin innoittama liki koko etupaneelin kattava näyttö. Ensimmäisenä sellaisella huippupuhelimella tänä vuonna pääsi nautiskelemaan LG, jonka G6 esiteltiin pari viikkoa sitten G6:tta odotetumpi puhelin on kuitenkin tietysti Samsungin Galaxy S8 – sekä tietysti sisarmalli S8+. Jo tässä vaiheessa osaamme odottaa puhelimeen vuotojen perusteella G6:n tavoin valtaisaa näyttöä ja kotinäppäimen puutetta.Vaikka näytön koko vaikuttaa melkoiselta jo nähdyistä vuotokuvista, niin niissä ei ole ollut tarjolla vertailukohtia. Nyt SlashLeaks on julkaissut kuvia , joissa verrataan tulevia Galaxy S8 -malleja jo markkinoilla oleviin laitteisiin.Erityisesti kuvissa vertailukohtana ovat laitteiden ja niiden näyttöjen koot, siten myös tietysti näytön ja laitteen koon suhde. Oheisessa kuvassa esiintyy siis iPhone 7 Plus 5,5 tuuman näytöllä, Galaxy S8+ 6,2 tuuman näytöllä, Galaxy S8 5,8 tuuman näytöllä sekä iPhone 7 4,7 tuuman näytöllä.Jo pienemmän Galaxy S8:n 5,8 tuuman kokoinen näyttö onkin kuin toisesta maailmasta, kun verrataan markkinajohtaja Applen markkinoilla oleviin laitteisiin.Samsungin uutuuksista pienempi on huimasti pienempi kuin 5,5 tuuman näytöllä varustettu iPhone 7 Plus, mutta sisältää silti suuremman näytön. Saman kokoluokan Galaxy S8+ puolestaan päihittää iPhone 7 Plussan 6,2 tuumaisella näytöllä.Samsung esittelee Galaxy S8:n maaliskuun 29. päivä New Yorkissa. Uudet iPhone-mallit, joissa nähdään mahdollisesti myös enemmän näyttöpinta-alaa, puolestaan julkaistaan syksyllä.