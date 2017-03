WhatsApp uudistuu – Varo ettet soita kavereillesi vahingossa

Android-sovellukseen on tulossa käyttöliittymämuutos tuoreimpaan beta-versioon tehtyjen viilausten perusteella . Keskustelunäkymässä sovelluksen yläreunan palkissa näkyy tällä hetkellä näppäimet VoIP-puheluille ja liitetiedostojen lisäämiselle, mutta jälkimmäisen paikka on tulevaisuudessa näytön alareunassa.Jatkossa keskustelunäkymän vihreän yläpaikan miehittää VoIP-puheluiden aloittamiseen tarkoitettu painike sekä videopuhelujen käynnistämiseen tarkoitettu painike. Nykyisin molemmat puheluvaihtoehdot löytyvät saman näppäimen takaa ja käyttäjän pitää erikseen valita haluaako käydä pelkän äänipuhelun vai haluaako mukaan myös äänen.Huolimattomat käyttäjät voivat siis helposti soitella kavereilleen vahinkopuheluita jos tarkoituksena on vain lähettää kuvia tai videopätkiä keskusteluun.Liite-näppäin löytyy jatkossa tekstiviestien kirjoituskentästä kamerapainikkeen vierestä.