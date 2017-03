Kuvavuoto: Tulevat Galaxy S8 -mallit vertailussa Note7:n kanssa

Viime vuoden Galaxy Note7 oli tietysti Samsungin älypuhelinhistorian pahin epäonnistuminen. Tämä ei tietysti tarkoita, että laite olisi kaikkinensa huonosti suunniteltu tai sisältäisi heikkoa teknologiaa – monilta osin itseasiassa juuri päinvastoin.Note7:n heikko kohta oli sen akku, mutta siihenpä heikkoudet pitkälti jäivätkin. Suuri, huippulaadukas näyttö, valtaisasti tehoa ja näyttävä ulkonäkö. Niinpä laite onkin hyvä verrokki tuleville laitteille, vaikka se olikin räjähdysherkkä.Nyt näemmekin (kuva alla) tulevat Galaxy S8 -mallit vierekkäin viime vuoden Galaxy Note7:n kanssa, kiitos Droidholicin , joka on bongannut kuvan Weibosta. Ja täytyy sanoa, että tämä korostaa entisestään S8:n valtaisaa näyttöä. Jo Note7 oli liki kokonaan näyttöä, mutta ylä- ja alaosasta on karsittu entisestään melkoisesti.6,2 tuuman näytöllä varustettu S8+ on vain pikkuriikkisen korkeampi ja hieman kapeampi kuin 5,7 tuuman näytöllä varustettu Note7. Tavallinen S8 on puolestaan 5,8 tuuman näytöllä pienempi näyttöistä Note7:ää merkittävästi pienempi.On hyvä pitää kuitenkin mielessä, että kyseessä on melko todennäköisesti kuvamanipulaatio, erityisesti, koska suhteet eivät vastaa edellisen vuodon mittalukemia ja -suhteita . Molemmat S8-laitteet lisäksi näyttävät täysin identtisiltä, mukaanlukien akkuprosentit ja jopa heijastukset. Kellonajat ovat myös samat S8-malleissa, mutta ei Note7:ssä.Kuluvan kuun 29. päivä julkaistavat Galaxy S8 ja Galaxy S8+ näyttävät joka tapauksessa huimilta, joten ainakin Puhelinvertailussa ollaan innossaan laitteen julkaisusta, jolloin vihdoin lopullisesti nähdään kuinka laitteet vertautuvat edeltäjiin ja kilpalijoiden laitteisiin.