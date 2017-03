The Elder Scrolls: Legend on julkaistu tietokonepelinä ja se on tulossa lähikuukausina saataville myös tableteille ja älypuhelimille.Daedricin universumiin sijoittuva peli muistuttaa pelimekaniikaltaan Blizzard Entertainmentin Hearthstone-korttipeliä. Peliin on tarkoitus julkaista lisäsisältöä tasaisin väliajoin. 5. huhtikuuta saapuva the Fall of The Dark Brotherhood -laajennos tuo peliin 20 uutta tehtävää ja yli 40 uutta pelikorttia.The Elder Scrolls: Legend sapuu iPadille 23. maaliskuuta, Android-tableteille huhtikuussa ja älypuhelimille alkukesästä.