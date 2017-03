Samsung julkaisi ensimmäisen Galaxy S8 -mainoksen ennen kuin puhelinta on edes esitelty

Samsung on päättänyt, että Galaxy S8 ei jää huomiotta uutta älypuhelinta ostavan mielessä. Laitetta ei saatu julkaistua vielä Mobile World Congress -messuilla, kuten kilpakumppani Koreasta teki, mutta yhtiössä halutaan muistuttaa, että se on tulossa.Verkossa näemme usein kiusoittelua tulevista laitteista esimerkiksi Twitter- tai Facebook-julkaisujen muodossa, mutta valmistajat jättävät yleensä suuremmat markkinointipaukut julkaisun jälkeiseen aikaan. Mainostaminen ja markkinointi on kallista, joten TV-spotteja ei kovin usein nähdä ennen laitteiden esittelyä.Samsung on kuitenkin esitellyt Koreassa mainoksen tulevalle puhelimelle. Se ei varsinaisesti paljasta mitään laitteesta tai sen ominaisuuksista, mutta se onkin todennäköisesti tarkoitettu muistuttamaan korealaisia, että LG:n lisäksi uusi huippupuhelin tulee myös Samsungilta.Muualla, YouTuben lisäksi, oheista mainosspottia tuskin edes esitetään, sillä LG ei ole ollut kotimarkkinoidensa lisäksi kovinkaan suuri haastaja Samsungille. Koreassa tosin uusi LG G6 on saanut lentävän lähdön ja raporttien mukaan myynyt paremmin kuin Samsungin edellinen Galaxy S -lippulaiva, joten kenties Samsungilla oli syytä huoleen. Se, että kuinka paljon oheinen mainos vaikuttaa lukuihin on vaikea sanoa.