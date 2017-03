Uusi vuotokuva esittelee Galaxy S8 -mallit vierekkäin

Ensimmäinen korkealaatuinen lehdistökuva Galaxy S8:stä paljastui kuun alussa , joten parin viikon ajan olemme jo tienneet miltä laite tulee todennäköisesti näyttämään. Muut vuodot ovat pyrkineet vertaamaan S8-malleja muihin puhelimiin , mutta näiden vuotojen luotettavuus on vähintäänkin kyseenalaista.Nyt Kiinasta on löytynyt uusi kuva, joka väittää esittelevän molemmat tulevat Galaxy S8 -laitteet vihdoin vierekkäin. Edellisen vuodon, jossa nähtiin molemmat mallit, tapaan tällä kertaa kyse ei todennäköisesti ole kuvamanipulaatiosta.Voi tosin tietysti olla, että kyseessä on nk. dummy-laitteet, jotka eivät ole itseasiassa toimivia tai edes Samsungin käsialaa, mutta nämä eivät ole ainakaan Photoshopin copy-paste-tuotoksia.Kuvasta paljastuvat Galaxy S8:aan odotettava huima määrä antureita ja kameroita näytön yläpuolelta sekä tietysti valtaisat näytöt. Erityisesti S8+:n järisyttävän suuri 6,2 tuuman näyttö kaarevine reunuksineen on vakuuttava.Uutta evleaksin luotettavaan vuotoon nähdän ovat myös etupaneelin värit, joiden mukaan Samsung toisi mustan lisäksi myös hopeisen ja kultaisen mallin markkinoille.