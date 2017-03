Huaweilta tulossa uusi julkistus heti lippulaivojen perään

MWC-messujen aikaan esittelemät-älypuhelimet ovat tulossa myyntiin maaliskuun lopulla ja kaikesta päätellen tarjontaa päivitetään myös edullisemman-mallin voimin.Huawei P10 Lite on nimittäin ilmestynyt jo italialaisen Monclick.it-verkkokaupan valikoimiin , vaikka puhelinta ei olekaan vielä virallisesti julkistettu. Esittelysivun mukaan puhelin tulee saataville 11. huhtikuuta – melko pian kalliimpien P10-mallein jälkeen. Verkkokauppojen tietovuotoihin kannattaa suhtautua aina varauksella, mutta vastaavankaltaisia tietoja on näkynyt aiemmin muidenkin verkkokauppojen sivuilla.Huhujen mukaan Huawei P10 Litessä on 5,2 tuuman Full HD -näyttö, 12 megapikselin kamera, kahdeksanytiminen järjestelmäpiiri, neljä gigatavua keskusmuistia ja 32 gigatavua tallennustilaa. Hintaa puhelimella on 349 euroa.